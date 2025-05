Mengenal Boeing, Produsen Pesawat 747-8 yang Diincar Qatar untuk Hadiah Donald Trump

Untuk unit bisnis pertahanan, luar angkasa, dan keamanan (BDS), Boeing sudah meluncurkan pesawat pengisian bahan bakar udara KC-46, helikopter AH-64 Apache, satelit 702, pesawat ruang angkasa CST-100 Starliner, dan Echo Voyager yang otonom. Sementara Boeing Global Services memberikan dukungan teknis, analisis digital, rantai pasok, hingga pelatihan di bidang penerbangan.

Pendapatan Mencapai Rp 310 Triliun pada Kuartal I 2025

Boeing membukukan pendapatan sebesar US$ 19,4 miliar atau sekitar Rp 310 triliun (asumsi kurs Rp 16.000 per dolar AS) pada kuartal pertama 2025, naik 18 persen dari sebelumnya US$ 16,5 miliar pada periode yang sama di tahun lalu. Peningkatan pendapatan itu salah satunya didukung oleh penerimaan dari penjualan 130 unit pesawat komersial.