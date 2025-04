Menimbang Untung Rugi Beli Emas untuk Amankan Aset

DOSEN dan peneliti Universitas Islam Indonesia atau UII Listya Endang Artian mengatakan gejolak ekonomi dunia yang terjadi belakangan menyebabkan para investor berupaya mengamankan asetnya atau store of value. Mereka ramai-ramai membeli emas sebagai safe haven asset guna menghindari tekanan sistemik pada pasar keuangan.

Perekonomian dunia bergejolak seiring timbulnya ekspektasi penurunan suku bunga The Federal Reserve, memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah dan Eropa Timur, hingga pelemahan dolar Amerika Serikat atau AS yang berkepanjangan. Menurut Listya Endang , emas menjadi aset penyelamat karena bisa mempertahankan nilainya kala krisis ekonomi.

Fenomena memindahkan aset ke dalam logam mulia ini menyebabkan harga emas melonjak dalam beberapa pekan terakhir. Pada awal April, harganya sekitar 3.350 dolar AS per ons troy atau per 31,1 gram. Berdasarkan nilai tukar rupiah ke dolar AS di Rp 16,800-an, maka per gramnya harga emas mencapai sekitar Rp 1,8 jutaan.