Menjelang Lebaran, Bank Mandiri Siapkan Dana Tunai Rp 23,5 Triliun

TEMPO.CO, Jakarta – Bank Mandiri menyiapkan dana tunai sebesar Rp 23,5 triliun atau Rp 1,1 triliun per hari untuk mengantisipasi kenaikan kebutuhan uang tunai di masyarakat pada Ramadan dan menjelang Idul Fitri 1438 H.



Rencananya, dana tunai Bank Mandiri tersebut sebanyak 85 persen akan disalurkan kepada masyarakat via mesin ATM, sedangkan 15 persen melalui kantor cabang.



Menurut Direktur Retail Banking Bank Mandiri Tardi, penyiapan dana tunai tersebut meningkat sekitar 10 persen dari nilai yang disiapkan secara harian pada kondisi normal.



“Antisipasi ini kami siapkan, mengingat perkiraan tingginya kebutuhan uang tunai pada dua pekan sebelum dan sesudah Idul Fitri, terutama saat liburan dan cuti bersama,” kata Tardi dalam pesan tertulisnya, Selasa, 30 Mei 2017.



Khusus untuk mesin ATM, Mandiri juga akan meningkatkan pasokan uang tunai dari sekitar Rp 900 miliar per hari menjadi Rp 1 triliun per hari, yang akan mulai berlaku pada 12 Juni hingga 23 Juni 2017. Hal ini dilakukan mengingat masa liburan Idul Fitri 1438 H yang akan berlangsung pada 26-30 Juni 2017.



“Dari nilai itu, sebesar 40 persen dari jumlah dana itu akan didistribusikan di wilayah Jabodetabek, sedangkan 60 persen lainnya akan disalurkan ke kota-kota besar di Indonesia di luar Jabodetabek, seperti, Medan, Semarang, Surabaya, dan Bandung,” kata Tardi.



Ia menambahkan, pihaknya juga memastikan seluruh operasional layanan ATM akan tetap terjaga dengan membentuk tim ATM yang akan selalu siaga selama liburan.



Saat ini, masyarakat dapat melakukan transaksi melalui 17.694 mandiri ATM. Selain itu, nasabah dapat memanfaatkan lebih dari 60 ribu jaringan ATM Link, ATM Bersama, ATM Prima, dan Visa/Plus.



Perseroan juga menyediakan layanan 24 jam lainnya, yakni Mandiri SMS, Mandiri Mobile, Mandiri Online, dan Mandiri Call 14000. Seluruh layanan perbankan 24 jam ini menyediakan sarana yang memungkinkan nasabah bertransaksi dengan nyaman, seperti Informasi rekening, transaksi transfer, serta transaksi pembayaran listrik, air, dan telepon/ponsel.



“Untuk membantu masyarakat melakukan penukaran uang kecil, Bank Mandiri juga menyiapkan satu unit Mandiri Mobil (Mamo) untuk melayani penukaran uang di kawasan Monas selama dua pekan, yakni pada 5-16 Juni 2017,” tuturnya.



DESTRIANITA