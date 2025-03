Menjelang Lebaran: Beras, Bawang Putih dan Daging Kompak Naik

TEMPO.CO, Jakarta - Harga rata-rata sejumlah bahan pangan secara nasional terpantau naik menjelang Lebaran. Kenaikan harga ini di antaranya disebabkan permintaan yang meningkat, sedangkan pasokan masih terbatas.

Berdasarkan pantauan di Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Jumat, 28 Maret 2025, harga rata-rata nasional beras premium sebesar Rp 15.594 per kilogram, beras medium Rp 13.725 per kilogram, dan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Rp 12.592 per kilogram.

Harga beras premium naik dari hari sebelumnya Rp 15.556 per kilogram dan pekan sebelumnya Rp 15.562 per kilogram. Begitu pula, harga beras medium naik dari hari sebelumnya Rp 13.704 per kilogram dan pekan sebelumnya Rp 13.707 per kilogram. Sedangkan harga beras SPHP naik dari hari sebelumnya Rp 12.570 per kilogram, tapi turun dari pekan sebelumnya Rp 12.620 per kilogram.

Adapun harga bawang putih Rp 44.919 per kilogram. Harga ini naik dari hari sebelumnya Rp 44.668 per kilogram dan pekan sebelumnya Rp 44.012 per kilogram. Kenaikan harga bawang putih disinyalir akibat realisasi impor yang masih rendah. Per Senin, 24 Maret 2025, realisasi impor produk hortikultura itu baru 35.292 ton atau 15,61 persen dari total persetujuan impor (PI) yang sudah diterbitkan sebanyak 226.101 ton.

Selanjutnya, harga cabai rawit merah Rp 89.598 per kilogram. Harga ini naik dari hari sebelumnya Rp 88.712 per kilogram dan pekan sebelumnya Rp 83.357 per kilogram. Kenaikan harga cabai rawit merah disinyalir di antaranya disebabkan oleh faktor hujan. Petani tak dapat memanen karena kondisi cabai rawit merah yang lapuk.