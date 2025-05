Menjelang Paket Kebijakan Ekonomi IV, Penguatan Rupiah Tertahan

TEMPO.CO, Jakarta - Analis NH Korindo Securities Indonesia, Reza Priyambada, memprediksi penguatan rupiah mulai tertahan dan tidak sekencang beberapa hari sebelumnya.



Meski laju rupiah masih berpeluang naik seiring dengan masih turunnya indeks dolar Amerika Serikat di pasar spot valuta asing global, Reza menyarankan agar pasar tetap dapat menyesuaikan dengan kondisi riil lapangan dan mencermati sentimen.



“Cermati jika mulai ada potensi pembalikan arah,” katanya, Kamis, 15 Oktober 2015.



Ia melanjutkan, mulai adanya sentimen negatif akan dapat memicu pelemahan lanjutan pada rupiah jika pelaku pasar masih menghindari mata uang Asia.



Reza memprediksi hari ini laju rupiah berada di bawah target support 13.475. Nilai tukar rupiah akan berada di level 13.572-13.543 per dolar AS (kurs tengah Bank Indonesia).



Menurut Reza, pelemahan dolar AS yang terjadi pada perdagangan Selasa, 13 Oktober, tidak mampu membuat laju rupiah dapat bertahan di zona hijaunya. Reza ragu pengumuman paket kebijakan ekonomi IV akan bisa menopang rupiah.



“Mungkin bisa. Namun, untuk saat ini, pelaku pasar lebih merespons sentimen yang ada di depan mata terkait dengan kembali melemahnya sejumlah mata uang Asia, sehingga untuk sementara sentimen dari paket-paket tersebut dilewati,” ucapnya.



Reza mengatakan adanya rilis pelemahan data di Asia, antara lain pelemahan export-import price Korea Selatan hingga penurunan export-import Cina berujung pada pelemahan sejumlah mata uang. Tercatat, mata uang dolar AS mengalami kenaikan terhadap sejumlah mata uang di Asia.



“Rupiah pun akhirnya menyerah setelah mengalami kenaikan selama sepekan kemarin dengan kenaikan kurang-lebih 8,4 persen,” kata Reza.



MAYA AYU PUSPITASARI