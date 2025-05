Menperin Ingin Industri Kulit Indonesia Belajar dari Italia

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia meningkatkan kerja sama dengan pemerintah Italia dalam pengembangan industri kulit. Kerja sama ini dimaksudkan untuk memperkuat produk industri kulit lokal.



Dipilihnya Italia karena negara ini terbilang sukses dalam menggerakkan bisnis dari skala usaha kecil dan menengah hingga besar, termasuk industri kulit. Di Italia, industri berbasis kulit sebagian besar berada di Vigenano, Tuskany, dan Marches.



Untuk meningkatkan kerja sama dalam pengembangan industri kulit, Menteri Perindustrian Saleh Husin menandatangani technical arrangement kerja sama sektor kulit dan tekstil dalam kunjungannya ke World Expo Milano.



"Saya harap asosiasi dan para pengusaha Italia dapat menindaklanjuti technical arrangement ini dengan menanamkan modalnya pada sektor-sektor kulit, alas kaki, dan tekstil di Indonesia,” kata Saleh dalam keterangan tertulis, Selasa, 8 September 2015. Menurut Saleh, tiga industri itu memiliki karakteristik padat karya, padat modal, dan padat teknologi, sehingga pemerintah terus mendorong pengembangannya.



Kerja sama dengan Italia sudah dirintis sejak tahun 2003, dan sektor-sektor yang tercakup terus bertambah. Pada akhir 2014, Indonesia juga sudah menandatangani MoU on Cooperation in the Field of the Development of Industrial Sectors. Fokus perjanjian terletak pada bidang kerja sama teknik dan investasi untuk produk sektor tekstil, kulit, komponen, serta suku cadang dan industri teknologi tinggi.



“Kerja sama ini sekaligus kesempatan kita berguru, berdialog, dan ke depannya menarik investasi dari Italia karena mereka berhasil menggerakkan bisnis yang berorientasi industri berbasis kulit,” ujar Saleh.



Produk kulit selama ini dianggap mampu memainkan peran penting dalam peningkatan kinerja perdagangan nasional dan menyejahterakan pelaku usahanya, terutama industri kecil dan menengah. Sejauh ini, produk kulit nasional telah dipasarkan ke berbagai negara tujuan ekspor utama, seperti Amerika Serikat, Belgia, Jerman, Inggris, dan Jepang.



URSULA FLORENE