Menperin Nilai Jumlah Pemilik Mobil RI Sangat Rendah, Tertinggal dari Malaysia

Agus menyebut rasio kepemilikan kendaraan roda empat di Indonesia hanya 99 unit per 1.000 orang, sedangkan jumlah penduduk Indonesia mencapai 281 juta per 2024. Menurut data yang dirujuk Agus, rasio kepemilikan kendaraan motor roda 4 di Malaysia sebesar 490 unit per 1.000 orang. Sementara, kata Agus, Malaysia memiliki sekitar 35 juta penduduk.

Selanjutnya, di Thailand juga menunjukkan rasio kepemilikan mobil yang lebih tinggi dibanding Indonesia. Dengan jumlah penduduk sekitar 70 juta Thailand mampu mencatat rasio kepemilikan mobil sebanyak 275 unit per 1.000 orang. "Di Singapura 211 unit per 1.000 orang, Korea Selatan 530 unit per 1.000 orang, dan Jepang 670 unit per 1.000 orang," kata Agus melanjutkan contoh rasio kepemilikan mobil dari negara-negara maju. Terakhir ia juga menyontohkan tingginya angka rasio kepemilikan mobil di Australia yang tercata 776 unit per 1.000 orang. "Kalau tidak salah, penduduknya cuma 30 atau 40 juta ya,” ujar politikus Partai Golongan Karya itu.