Menperin: Nilai Tambah Manufaktur RI Lampaui Thailand dan Vietnam

Merujuk data Bank Dunia pada 2023, MVA Thailand berada di posisi ke-22 dengan nilai US$ 128 miliar, sedangkan Vietnam di posisi ke-24 dengan nilai US$ 102 miliar. Adapun MVA Indonesia mencapai US$ 255,96 miliar atau meningkat 36,4 persen dibanding 2022 sebesar US$ 241,87 miliar.