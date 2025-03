Mentan Amran Tegaskan Tidak ada Alasan Naikkan Harga: Semua Stok Pangan Aman

Sebelumnya, harga rata-rata beras hingga Minyakita masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) pada hari kedua puasa atau Ramadan 2025. HET beras medium dan premium tahun 2025 yaitu Rp 12.500-Rp 15.800 per kg. Sedangkan batas harga Minyakita dibanderol sekitar Rp15.700 per liter.

Melansir Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Minggu, 2 Maret 2025, harga rata-rata beras premium dan medium masing-masing dibanderol Rp15.332 per kilogram dan Rp13.411 per kilogram di tingkat konsumen. Sementara itu, berdasarkan pantauan di sejumlah toko online seperti Blibli.com, Indomart dan Alfamart, harga Minyakita dijual termurah Rp 15.000 per liter dan termahal sekitar Rp 21.000 per liter.