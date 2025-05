TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian Amran Sulaiman menjamin harga bahan kebutuhan pokok akan stabil menjelang Ramadan dan Idul Fitri 1437 Hijriah. "Hari ini stok bawang merah telah mencapai 300 ton untuk empat pasar induk," katanya saat inspeksi mendadak di Perum Bulog Divisi Regional DKI Jakarta dan Banten pada Senin, 16 Mei 2016.



Amran menjelaskan, tahun lalu, pemerintah hanya menyediakan 100 ton pasokan bawang merah ke pasar di kawasan DKI Jakarta. Tahun ini, ia menambah pasokan tiga kali lipat menjadi 300 ton. Pasokan itu disediakan Bulog sebagai perusahaan stabilisator untuk menghindari lonjakan harga.



Dalam dua minggu ke depan, kata Amran, Bulog juga berjanji mendatangkan 8.000 ton bawang merah tambahan. Hal ini untuk mengantisipasi adanya lonjakan harga bahan pokok di pasar. "Jadi masyarakat diharapkan tenang."



Kementerian Pertanian juga menjamin ketersediaan pasokan sejumlah harga bahan pokok lain. Antara lain menyediakan stok beras 2 juta ton sepanjang tahun ini. Hal ini dinilai dapat menstabilkan harga beras di kisaran Rp 9.000-10.000 per kilogram.



Amran juga menjamin harga cabai turun menjadi Rp 15 ribu per kilogram di tingkat pedagang retail. Saat ini, berdasarkan pantauannya, harga jual cabai di tingkat petani berkisar Rp 13 ribu per kilogram. Jumlah ini diklaim cenderung stabil dibanding sebelumnya.



Namun, dari data Kementerian Perdagangan periode Mei 2016, harga cabai merah biasa berkisar Rp 31.530 per kilogram. Dibanding pada Januari, harga bawang merah mengalami penurunan 2,5 persen, yakni Rp 32.360 ribu per kilogram.



Adapun harga minyak goreng meningkat 10,3 persen. Pada Januari, harga minyak sayur hanya Rp 10.300, lalu menjadi Rp 11.370 per kilogram pada Mei. Pada periode tersebut, terjadi selisih Rp 1.070 per kilogram.



Harga gula pun mengalami lonjakan hingga 12 persen pada periode yang sama. Pada Januari, harga gula hanya Rp 13.150, tapi menjadi Rp 14.820 per kilogram pada Mei.



Meski demikian, sejumlah komoditas lain mengalami penurunan harga. Di antaranya beras, yang harganya turun 2,6 persen menjadi Rp 10.600 per kilogram pada Mei. Harga telur juga turun 11 persen menjadi Rp 22.360 per kilogram.



Harga daging sapi masih terpantau stabil di kisaran Rp 112 ribu per kilogram. Sedangkan harga daging ayam turun 9 persen dari Rp 33.240 menjadi Rp 30.240 per kilogram.



AVIT HIDAYAT