Menteri Investasi Bilang Apple akan Bangun Pabrik AirTag di Batam, Mengenal Apple dan AirTag

TEMPO.CO , Jakarta - Perusahaan teknologi asal Amerika Serikat, Apple Inc. disebut-sebut akan membuka pabrik di Batam, Indonesia. Pemerintah telah menyepakati pembangunan pabrik tersebut melalui investasi USD 1 miliar atau Rp16,14 triliun dari Apple.

Rosan menyatakan Apple Inc. telah berkomitmen segera memulai pembangunan pabrik di Batam tersebut. Targetnya, kata Rosan, pabrik manufaktur itu akan mulai beroperasi pada 2026. Pabrik Apple Inc. di Batam akan memproduksi AirTag atau perangkat pelacak untuk membantu pengguna menemukan barang yang hilang.

Pada 1976, Apple Inc., yang pada awalnya dikenal sebagai Apple Computers, didirikan oleh Steve Jobs dan Steve Wozniak di garasi Jobs di Los Altos, California. Pada 1 April 1976, mereka memperkenalkan Apple 1, sebuah komputer desktop dengan motherboard tunggal yang telah dirakit sebelumnya, sebuah inovasi yang berbeda dari komputer pribadi pada masa itu.

Tidak hanya inovasi produk, tetapi Apple juga memimpin dalam strategi pemasaran. Kampanye "Think Different" mereka pada 1997 menjadi terkenal dan mencerminkan semangat inovatif perusahaan tersebut. Slogan itu mencerminkan tekad Apple untuk menyajikan produk yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pelanggan, tetapi juga melampaui ekspektasi mereka.

Apple sebelumnya berencana berinvestasi sebesar US $100 juta atau sekitar Rp1,61 triliun (kurs Rp16.146,25 per dolar AS). Investasi ini bertujuan memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang disyaratkan pemerintah agar iPhone 16 keluaran Apple bisa beredar di Indonesia. Namun, Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani meminta mereka menaikkan komitmen investasi menjadi USD 1 miliar atau setara Rp16,14 triliun.