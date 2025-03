Menteri Perdagangan: Ekonomi Kreatif Sumbang Rp 1,53 Triliun PDB

Selain kontribusi terhadap PDB, Budi menyebut nilai ekspor ekonomi kreatif juga menunjukkan angka yang menjanjikan. Pada tahun yang sama, nilai ekspor sektor ini mencapai US$ 25,10 miliar, didominasi oleh empat subsektor utama, yaitu fesyen, kriya, kuliner, dan penerbitan. "Hal ini menunjukkan bahwa produk kreatif Indonesia telah mendapatkan pengakuan dan permintaan yang tinggi di pasar internasional, sekaligus menjadi salah satu pilar penting perekonomian nasional," kata Budi.

“Pada Januari—Februari 2025, Kemendag telah melaksanakan 146 kegiatan business matching, mencakup 91 sesi pitching dan 55 pertemuan dengan buyer. Nilai transaksi yang tercatat mencapai US$ 8,77 juta, terdiri atas transaksi pembelian senilai US$ 3,35 juta dan potensi transaksi senilai US$ 5,42 juta,” ujar Budi Santoso.