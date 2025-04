Menteri Perindustrian Dapat Penghargaan dari AFEO

Industry 4.0, menurut dia, merupakan isu penting. Pasalnya, lembaga dunia seperti World Economic Forum dan The United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) serta negara maju dan berkembang berupaya untuk membuat kebijakan dalam meghadapi jalannya revolusi industri tersebut.

“Kami meyakini ASEAN pada dekade selanjutnya dapat menjadi wilayah yang memimpin menjadi future of production, dengan basis internet of everything sabagai infrastruktur utamanya,” kata dia. "Sehingga akan terjadi lompatan kuantum dalam perkembangan di kawasan ini."