Merespons Tarif Impor AS yang Baru, Prabowo Siap Berunding dengan AS

TEMPO.CO , Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah Indonesia siap berunding dengan Amerika Serikat soal pemberlakuan tarif impor AS baru sebesar 32 persen terhadap produk asal Indonesia. Kebijakan tarif yang diumumkan oleh Presiden AS Donald J. Trump pada 2 April lalu dijadwalkan mulai berlaku besok, 9 April 2025.

Reaksi Pemimpin Dunia terhadap Tarif Impor AS

Cina Balas Trump: Tetapkan Tarif Impor untuk Produk AS hingga 34 Persen

Kursi Dubes RI di AS Masih Kosong

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengirimkan tim lobi tingkat tinggi ke Washington DC untuk membuka ruang negosiasi dengan pemerintahan AS. Namun, negosiasi ini diakui tidak mudah karena kursi Duta Besar RI untuk AS telah kosong sejak Juli 2023, setelah Rosan Roeslani ditarik pulang dan kini menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi.