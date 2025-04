Merk Fesyen Asal Turki Buka Gerai Pertama di Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Merk fesyen asal Turki LC Waikiki membuka toko perdananya di Indonesia pekan lalu. Vahap Küçük, Chairman of the Board of LC Waikiki mengatakan bahwa mereka sangat senang atas pembukaan toko LC Waikiki di Gandaria City Mall ini.



“Kami menganggap negara ini adalah jendela pembuka kami untuk masuk ke dalam market Asia. Kami mendapat sambutan hangat sebagai salah satu investor di Indonesia; nilai-nilai budaya dan sosial mendorong kami untuk berinvestasi, mendekatan yang jauh. Kami berharap untuk bisa membuka toko kedua LC Waikiki di Lippo Mall Puri dalam waktu dekat.”



Vahap Küçük mengatakan LC Waiki memiliki toko yang tersebar di 37 negara, termasuk Indonesia.



“Kami akan terus bekerja keras untuk meningkatkan minat pelanggan seperti yang telah kami dapatkan di negara-negara lain sampai dengan hari ini,” tambahnya.



LC waikiki sendiri menawarkan pakaian berkualitas tinggi dan aksesoris untuk pria, wanita dan anak-anak di segala usia dengan harga yang terjangkau. LC Waikiki memiliki moto “Everyone deserves to dress well” yang berarti mementingkan kenyamanan, aksesibilitas dan tren mode dengan harga yang terjangkau untuk semua orang. Di toko LC Waikiki akan ada lebih dari 60.000 produk berkualitas tinggi dengan 80 persen produk asli dari Turki.



BISNIS.COM



