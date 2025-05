TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Rachmat Gobel menerima komitmen kerja sama perdagangan dari delegasi pengusaha Mesir di sela penyelenggaraan Koferensi Asia Afrika (KAA) ke-60 dan Asia Africa Business Summit (AABS). Komitmen ini diharapkan dapat membuka potensi dagang dengan negara sekitarnya.



Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Nus Nuzulia Ishak berharap produk ekspor Indonesia tidak hanya berhenti di Mesir. “Kami harap bisa juga ke negara-negara tetangga Mesir lainnya,” kata Nus melalui release pers pada Selasa, 21 April 2015.



Menurut Nus, Mesir menjadi pasar yang potensial bagi Indonesia karena merupakan negara dengan penduduk mayoritas Islam. Produk halal tentu laku keras di sana. Nus mengungkapkan produk makanan olahan, fashion muslim, ban, dan suku cadang kendaraan bermotor memiliki potensi besar di sana.



Nus menambahkan meski sudah banyak produk Indonesia yang diekspor ke Mesir, namun belum mencerminkan potensi dan peluang maksimal, sehingga harus ditingkatkan.



Mesir merupakan salah satu mitra utama Indonesia di kawasan Afrika. Berdasarkan data statistik yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik Indonesia, total nilai perdagangan Indonesia-Mesir pada 2014 mencapai US$ 1,49 miliar, dengan surplus sebesar US$ 1,2 miliar untuk Indonesia.



Selama lima tahun terakhir (2010-2014), tren perdagangan kedua negara tercatat sebesar 4,1 persen. Nilai ekspor Indonesia ke Mesir pada periode Januari-Februari 2015 tercatat sebesar US$ 209,25 juta. Sementara nilai impor Indonesia tercatat sebesar US$ 14,80 juta, sehingga pada periode tersebut Indonesia surplus US$ 194,44 juta.



Menteri Perdagangan Rachmat Gobel sangat mengapresiasi minat yang ditunjukkan pengusaha Mesir yang tergabung dalam Egyptian-Indonesia Business Council (EIBC). Menurut Gobel, hal ini menunjukkan produk Indonesia cukup kompetitif dan memiliki kualitas baik. “Saya minta EIBC dapat menjadi garda terdepan untuk mempromosikan produk ekspor Indonesia kepada konsumen Mesir,” kata dia.



URSULA FLORENE SONIA