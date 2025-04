Minim Sentimen Negatif, Rupiah Diperkirakan Menguat

TEMPO.CO, Jakarta -Analis PT Binaartha Sekuritas Reza Priyambada mengatakan laju rupiah berpotensi menguat di perdagangan hari ini, Kamis, 13 April 2017. Rupiah diperkirakan bergerak dengan kisaran support Rp 13.375 dan resisten Rp 13.265.



Reza mengatakan rupiah minim sentimen negatif. "Minimnya sentimen negatif diharapkan dapat membantu kembali naiknya Rupiah," kata dia seperti dilansir keterangan tertulis, Kamis, 13 April 2017.



Laju rupiah masih terlihat menguat karena imbas dari melemahnya kurs dolar Amerika. Reza mengatakan pelemahan dolar dipicu kekhawatiran terhadap meningkatnya tensi geopolitik yang masih belum mereda. "Aset safe haven masih menjadi incaran sehingga membuat laju dolar Amerika tertekan."



Di perdagangan kemarin, Rupiah dibuka melemah 0,11 persen ke Rp 13.296 per dolar Amerika. Rupiah berhasil ditutup menguat meski tipis.



Rupiah naik 0,05 persen ke 13.275 per dolar AS. Penguatan Rupiah kemarin terjadi saat laju dolar Amerika melemah. Rupiah bergerak di kisaran Rp 13.270 – Rp 13.305 per dolar Amerika.



VINDRY FLORENTIN