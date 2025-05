Minim Sentimen Positif, Indeks Saham Dibuka Turun 27,16 Poin

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (14 September 2016) dibuka turun sebesar 27,16 poin di tengah minimnya sentimen positif yang muncul.



IHSG melemah 27,16 poin atau 0,52 persen menjadi 5.188,39. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau LQ45 bergerak turun 6,82 poin (0,76 persen) menjadi 888,66.



"Koreksi IHSG kembali terjadi seiring dengan terbatasnya katalis positif dari internal, sementara itu potensi tekanan dari ekternal juga masih belanjut," kata Vice President Research and Analysis Valbury Asia Securities Nico Omer Jonckheere di Jakarta.



Ia mengemukakan, adanya potensi Bank Indonesia (BI) akan melonggarkan kebijakan moneter hingga tahun 2017 masih menjadi harapan positif dari dalam negeri.



Hal itu didukung oleh reformasi dalam 13 paket kebijakan dan ekspektasi membaiknya likuiditas menyusul masuknya dana repatriasi yang berimplikasi pada potensi penurunan Loan to Deposit Ratio (LDR).



Dari eksternal, lanjut dia, pelaku pasar masih menantikan hasil Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) untuk memperoleh petunjuk mengenai kebijakan kenaikan suku bunga Amerika Serikat. Sedianya, Federal Reserve yang akan melakukan pertemuan FOMC pada 21-22 September 2016.



Kepala Riset Universal Broker Indonesia Satrio Utomo menambahkan, ketidakpastian menjelang keputusan suku bunga AS terlihat masih sangat tinggi. Ketidakpastian ini membuat indeks Dow Jones Industrial (DJI) terkoreksi dan memengaruhi pergerakan IHSG.



Secara teknikal, lanjut dia, pelemahan IHSG yang sedang berlangsung berpeluang terbatas. Meskipun demikian, pemodal sebaiknya hanya melakukan posisi jangka pendek selama IHSG masih berada dalam tren turun.



Bursa regional, di antaranya indeks Bursa Hang Seng menguat 64,84 poin (0,28 persen) ke level 23.280,60, indeks Nikkei turun 36,40 poin (0,22 persen) ke level 16.692,64, dan Straits Times melemah 10,55 poin (0,37 persen) posisi 2.807,87.

