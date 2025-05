Bisnis

Minim Sentimen Positif, Rupiah Ditutup Terdepresiasi 10 Poin

Rupiah ditutup terdepresiasi 10 poin atau 0,08% ke level Rp13.057 per dolar AS setelah diperdagangkan pada kisaran Rp13.045 - Rp13.078 per dolar AS.

2 November 2016 | 23.00 WIB