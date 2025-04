TEMPO.CO, Jakarta -Achintya Nielsen akhirnya terpilih sebagai Miss Indonesia 2017. Wanita asal Nusa Tenggara Barat ini berhasil mengungguli 33 peserta lain dari seluruh Indonesia di ajang kecantikan ini.



Achintya berhasil mengalahkan Miss Bengkulu, Astrini Putri yang akhirnya terpilih sebagai runner up pertama. Lalu Achintya juga mengalahkan Miss Sulawesi Utara, Ivhanrel Etrisna Sumerah yang menempati runner up kedua. Untuk posisi keempat dan kelima diraih Miss Jawa Tengah, Dinda Ayu Saraswati dan Miss Daerah Istimewa Yogyakarta, Anja Litani Ariella.



Acara puncak malam Miss Indonesia 2017 ini berlangsung di kawasan Kebon Jeruk Jakarta Barat pada Sabtu malam, 22 April 2017. Acara ini juga dihadiri Miss World 2016 Stephanie Del Valle dan Miss Indonesia 2016, Natasha Mannuela Halim.

Tya, sapaannya terpilih dan menungguli peserta lain dalam ajang Miss Indonesia ini, lantaran ia menjawab pertanyaan juri tentang visi jika terpilih menjadi Miss Indonesia. Dengan lugas ia menjawab pada misinya nanti mengentaskan kemiskinan.



"Jika saya terpilih menjadi Miss Indonesia 2017, my hope it to start working my Beauty With a Purpose project yaitu untuk mengentaskan kemiskinan sehingga kesetaraan atau equality bisa terwujud dan itu bisa kita tunjukkan ke mata dunia,” jawab Tya kepada dewan juri.



Keberhasilan Tya sebagai Miss Indonesia 2017 akan membawanya menuju dan mewakili tanah air di Miss World 2017. Acara ini akan berlangsung di Tiongkok pada Desember mendatang.



Tya kelahiran Denpasar, 1 Januari 1999 dan kini masih duduk di bangku kelas 3 Sekolah Menengah Atas. Wanita berdarah campuran Norwegia ini tertarik pada banyak bidang, seperti olah raga, musik tari, puisi, dan aktifitas sosial. Dia merupakan putri dari pasangan Terje Holte Nilsen asal Norwegia dan Ni Nyoman Parvati. Dia merupakan sulung dari tiga bersaudara dan memiliki dua orang adik bernama Gayatri Holte Nilsen dan Ananda Holte Nilsen.



Nama Tya di dunia model cukup menggema. Tya pernah menjadi finalis Gadis Sampul 2013. Di dunia olahraga, ia juga memiliki beragam prestasi seperti Regional Finals Tennis pada tahun 2009 hingga 2011, kemudian BSSA Soccer 15+ Girls 1st Place tahun 2015, selanjutnya BSSA Volleyball 15+ Girls 1st Place pada tahun 2014 dan 2016.

Prestasi lain yang dimiliki Tya didampuk sebagai Delegate of Colombia BaliMUN III tahun 2013, kemudian Delegate of Ukraine BaliMUN IV tahun 2014, dan Delegate of Indonesia TAIMUN XIII tahun 2015.



Tya juga tercatat sebagai remaja yang aktif dan peduli pada kegiatan sosial, namanya beberapa kali tercatat sebagai sukarelawan di acara-acara sosial kemanusiaan, kepedulian lingkungan dan pariwista. Gadis inipun pandai memainkan alat musik marimba.



HADRIANI P.

