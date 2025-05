Mixology Ini Tak Asal Oplos Minuman,Mesti Kreatif Ikut Lomba

TEMPO.CO, Bandung - Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung menggelar Mixology Competition atau lomba meracik minuman, Selasa, 2 Juni 2015. Sebanyak 30 orang peserta berasal dari Jakarta, Bandung, Makasar, dan Bali. Tema minuman peserta tak hanya beralkohol, tapi juga bahan lokal seperti jahe, kecombrang, dan ubi cilembu.



Salah seorang panitia acara, Candra Sandika mengatakan, kompetisi ini ingin mengangkat bahan lokal khususnya di Jawa Barat sebagai bahan racikan minuman. Kriteria juara diantaranya keaslian rasa minuman dan kebersihannya dalam pembuatan.



Beberapa peserta awal misalnya, meracik wedang jahe dengan wiski. Adapula yang membuat punch dengan vodka, asam jawa, dan jus buah.

"Tiap peserta diberi waktu 10 menit dari persiapan hingga penyajian dan tanya jawab dengan juri," katanya kepada Tempo di sela acara, Selasa, 2 Juni 2015. Para peserta merupakan mahasiswa sekolah perhotelan serta bartender di sejumlah bar.



Dewan juri berjumlah tiga orang dari akademisi, praktisi bartender, serta perhotelan. Lomba yang dimulai selewat tengah hari itu akan berlangsung hingga malam. Juara pertama berhak mendapat hadiah uang Rp 2,5 juta, juara kedua Rp 1,5 juta, dan Rp 1 juta untuk pemenang ketiga.



Salah seorang wakil pendukung lomba dari Indonesian Food and Beverages Executive Association Bandung Chapter, Artwin Bunardi mengatakan, lomba ini sebagai ajang latihan para peracik minuman atau bartender dan berkreasi dengan bakatnya. Latihan dan lomba sangat diperlukan karena peracik minuman ini seperti apoteker. "Salah oplos bisa ada korban," kata Artwin yang manajer sebuah hotel di Bandung.



Artwin menerangkan Mixology di Indonesia,belum banyak ditekuni orang. Alumni Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung 1998 ini menjelaskan padahal keahlian Mixology ini banyak dibutuhkan hotel hingga pengelola kapal pesiar.



"Penghasilannya bisa 2500-3000 US Dollar per bulan tanpa pajak," kata Artwin yang pernah bekerja di kapal pesiar.



ANWAR SISWADI