Mobil Melawan Arah di Pekalongan, Menhub Dudy: Bahaya

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi berharap kejadian kendaraan melawan arus di jalan tol tidak terulang lagi setelah insiden kecelakaan tragis antara bus rombongan supporter Persebaya Surabaya dengan mobil minibus di tol KM 332 Pemalang-Batang di wilayah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.



"Harapan saya hal-hal demikian tidak terjadi lagi. Apalagi kalau sampai ada kendaraan yang melawan arus yang mestinya tidak terjadi di jalan tol," kata Dudy seusai Halal Bihalal dan Evaluasi Angkutan Lebaran 2025 di Jakarta, Sabtu pekan lalu, 12 April 2025, seperti dilansir Antara.



Sebelumnya terjadi tabrakan antara bus rombongan pendukung Persebaya Surabaya dengan mobil minibus pribadi Honda BRV yang melawan arus di jalur Tol Pekalongan..Peristiwa nahas itu terjadi pada Sabtu pagi sekitar pukul 05.40 WIB akibat di KM 332 jalur cepat arah Jakarta.



Salah satu penumpang minibus dilaporkan meninggal dunia, sedangkan pengemudinya mengalami luka berat. Adapun pengemudi dan seluruh penumpang bus supporter selamat dan melanjutkan perjalanan menuju Jakarta dengan armada cadangan untuk menyaksikan pertandingan Persija vs Persebaya di Stadion Gelora Bung Karno pada Sabtu malam.



Dudy menekankan agar peristiwa kendaraan nekad melawan arus di tol tidak terulang karena dapat membahayakan keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lain. Dudy berujar pembagian jalur di jalan tol sudah sangat jelas. Apalagi saat kejadian tidak diberlakukan sistem satu arah maupun contra flow yang bisa menimbulkan kebingungan pengemudi.

:

"Karena pembagiannya kan sudah cukup jelas, dan tidak ada pemberlakuan one way atau contra flow pada saat kejadian," kata dia.



Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Pekalongan Ajun Komisaris Ronny Hidayat mengatakan Honda BRV menjadi pemicu kecelakaan karena melaju melawan arus dari arah timur ke barat di jalur B ruas Tol Pemalang-Batang.



Menurutnya kendaraan tersebut melawan arah hingga jarak 13 kilometer. "Pengendara Honda BRV ini baru saja berhenti di tempat istirahat KM 319. Saat keluar justru melaju di jalur yang berlawanan arah," katanya.



Honda BRV bertabrakan dalam posisi berhadap-hadapan dengan sebuah bus tersebut. Satu korban tewas, kata Ronny, merupakan penumpang Honda BRV, sedangkan pengemudi mengalami luka parah.



