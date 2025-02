MUFG, Danamon, dan Adira Finance Dukung IIMS 2025 dengan Solusi Finansial Inovatif

TEMPO.CO, Jakarta - Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), PT Bank Danamon Indonesia Tbk., dan PT Adira Dinamika Multifinance Tbk. menjadi official bank partner dan official multi-finance partner di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025. Ketiganya bakal menyediakan solusi finansial bagi konsumen dan pelaku industri otomotif.