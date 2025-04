Nasib Swasembada Pangan jika Prabowo Hapus Kuota Impor

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai rencana Prabowo tersebut berisiko mempercepat kerusakan ekonomi nasional apabila tak dikawal ketat. Sebab, pernyataan Prabowo itu bisa diterjemahkan bahwa keran impor sengaja dibuka sehingga bisa memicu banjir produk asing. Padahal, kondisi pasar domestik saat ini sedang rapuh.