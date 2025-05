Natal & Tahun Baru, AP II Dukung 1.496 Penerbangan Tambahan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Angkasa Pura II (Persero) sebagai pengelola 13 bandara mendukung kesiapan sebanyak 1.496 penerbangan tambahan di sejumlah bandara, untuk angkutan liburan Natal 2016 dan Tahun Baru 2017.



Dijadwalkan akan ada 1.496 penerbangan tambahan (extra flight) pulang-pergi atau 2.992 pergerakan pesawat pada liburan Natal 2016 dan Tahun Baru 2017 di seluruh bandara yang dikelola AP II yang telah disesuaikan dengan kapasitas bandara sehingga operasional diharapkan tetap berjalan lancar.



"Extra flight ini untuk mengantisipasi permintaan yang tinggi sehingga menjamin ketersediaan kursi (seat capacity) bagi masyarakat," kata Dirut PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (21 Desember 2016).



Awaluddin menyatakan, AP II bersama 13 bandara yang dikelola berkomitmen untuk tetap menjaga kenyamanan pada periode Natal dan Tahun Baru ini. Aspek keamanan pun akan ditingkatkan oleh aviation security dibantu TNI dan Polri.



AP II telah meningkatkan fasilitas Bandara Internasional Soekarno-Hatta antara lain kapasitas parkir kendaraan, ketersediaan taksi dan bus, petugas ground handling, dan self service check-in kios. AP II juga telah menyediakan fasilitas WiFi berkecepatan tinggi di Terminal 1, 2, dan 3. "Agar penumpang dapat terkoneksi dengan internet berkualitas saat menunggu penerbangan," ujar Awaluddin.



Bandara Internasional Soekarno-Hatta adalah bandara yang mengakomodir penerbangan tambahan mencapai 40 kali PP per hari mulai 18 Desember 2016 - 8 Januari 2017. Sehingga total ada 880 kali penerbangan PP atau 1.760 pergerakan pesawat selama periode Natal 2016 dan Tahun Baru 2017.



Selain itu, ada tambahan penerbangan per hari di Bandara Minangkabau Padang sebanyak 5 kali PP, Husein Sastranegara Bandung 1 kali PP, Halim Perdanakusuma Jakarta 9 kali PP, Silangit Tapanuli Utara 1 kali PP, Kualanamu Medan sebanyak 6 kali PP, Supadio Pontianak 2 kali PP, Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru 1 kali PP, Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang 1 kali PP, dan Depati Amir Pangkalpinang 2 kali PP.



Penumpang pesawat yang membutuhkan bantuan termasuk di periode ini, dapat menghubungi customer service di terminal atau dapat menyampaikan melalui media sosial di akun twitter @contactap2, facebook di AP II Contact Center, email di [email protected] dan contact center di 1500138.

