Neraca Dagang Indonesia dengan Thailand Defisit Sejak 2011

Kunjungan Prabowo ini bertujuan meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia-Thailand. Data Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan, neraca perdagangan Indonesia dengan Negeri Siam selalu defisit. Pada 2024, nilai defisit perdagangan Indonesia dengan Thailand mencapai 1,8 miliar dolar Amerika Serikat (AS). Pada tahun ini, nilai ekspor Indonesia ke Thailand mencapai 7,703 miliar dolar AS sementara nilai impor mencapai 9,573 miliar dolar AS.