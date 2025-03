Neraca Perdagangan Indonesia-Cina 2024 Defisit Hingga Rp 163 Triliun

TEMPO.CO, Jakarta -Neraca perdagangan Indonesia-Cina tercatat mengalami defisit hingga US$ 10 Miliar atau setara dengan Rp 163 triliun (Dengan kurs Rp16.400 per dolar AS) pada tahun lalu. Ketua Umum Badan Pengurus Pusat himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Akbar Buchari mengatakan angka ini turun cukup signifikan setelah sempat surplus di 2023. “Ini menjadi momentum untuk bisa memberikan surplus, seperti perdagangan seperti tahun sebelumnya kita surplus di satu sekian miliar dollar,” kata Akbar saat membuka seminar Road To CAEXPO UMKM Bisa Ekspor Ke Cina di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin, 17 Maret 2025.