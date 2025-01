Nilai Ekspor Mainan Anak Mattel Capai Rp 2 Triliun per Minggu

TEMPO.CO, Cikarang - PT Mattel Indonesia memproduksi 2 juta mainan anak jenis boneka per minggu dengan nilai ekspor kurang lebih US$ 150 juta atau sekitar Rp 2 triliun dengan kurs Rp 13.526 per dolar AS. Hasil produksi dari perusahaan di Indonesia yang hari ini merayakan ulang tahun ke-25 itu mencakup sekitar 60 persen produksi secara global.