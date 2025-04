Nilai Tukar Rupiah Bergejolak, BNI Perketat Kredit Valuta Asing

Terkait kondisi likuiditas, Okki memastikan bahwa posisi likuiditas dolar AS BNI saat ini sangat memadai. Data menunjukkan bahwa rasio Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) dalam mata uang valuta asing BNI masing-masing berada di angka 151,72 persen dan 135,13 persen.

“Tekanan terhadap nilai tukar rupiah telah terjadi di pasar off-shore atau Non Deliverable Forward (NDF) di tengah libur panjang pasar domestik dalam rangka Idul Fitri 1446 H,” ujar Ramdan dalam keterangan resminya pada Senin, 7 April 2025.

Intervensi di pasar off-shore dilakukan Bank Indonesia secara berkesinambungan di pasar Asia, Eropa, dan New York. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan intervensi di pasar domestik sejak awal pembukaan pada 8 April 2025 dengan mengintervensi pasar valuta asing serta pembelian Surat Berharga Negara di pasar sekunder.

Adapun, nilai tukar rupiah sempat anjlok menembus angka Rp 17.000 per dolar Amerika Serikat di pasar asing atau NDF selama Lebaran. Kemudian pada perdagangan Jumat, 4 April 2025, rupiah sempat menyentuh level Rp 17.006 per dolar AS.