TEMPO.CO, Jakarta - Nilai tukar rupiah ditutup menguat pada perdagangan hari ini, Jumat (3 Februari 2017).

Rupiah ditutup terapresiasi 8 poin atau 0,06% ke posisi Rp13.343 per dolar AS, setelah diperdagangkan pada kisaran Rp13.334 - Rp13.381 per dolar AS.

Pagi tadi, rupiah dibuka melemah 19 poin atau 0,14% ke posisi Rp13.370 per dolar AS.

Pada perdagangan Kamis (2 Februari 2017), rupiah ditutup menguat 17 poin atau 0,13% ke posisi Rp13.351 per dolar AS.

“(Penguatan rupiah terjadi seiring) Investor asing tahun ini berminat untuk market yang masih bisa berkembang, seperti India dan Indonesia,” kata Analis Ekuitas BNI Securities Richard Jerry saat dihubungi hari ini, Jumat (3 Februari 2017).

Indeks dolar AS yang mencatat pergerakan dolar terhadap mata uang utama lainnya terpantau menguat 0,12% atau 0,116 poin ke level 99,906 pada pukul 15.52 WIB.

Sementara itu, mata uang lain di kawasan Asia Tenggara bergerak melemah. Dolar Singapura terdepresiasi 0,19%, ringgit Malaysia turun 0,11%, peso Filipina melemah 0,24%, sedangkan baht Thailand melorot 0,05%.

Berikut ini ringkasan perdagangan saham di BEI oleh investor asing:











3 Februari







Rp347,17 miliar







Net buy











2 Februari







Rp106,60 miliar







Net buy











1 Februari







Rp363,86 miliar







Net buy











31 Januari







Rp405,84 miliar







Net sell











30 Januari







Rp302,75 miliar







Net buy











27 Januari







Rp379,91 miliar







Net buy











26 Januari







Rp229,06 miliar







Net buy











25 Januari







Rp388,10 miliar







Net buy











24 Januari







Rp184,18 miliar







Net sell











23 Januari







Rp81 miliar







Net sell











20 Januari







Rp383,02 miliar







Net sell









Sumber: BEI

BISNIS