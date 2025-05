Nilai Tukar Rupiah Ditutup Menguat Hari Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Rupiah melaju positif hari ini, Rabu, 20 April 2016. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ditutup pada level 13.133, menguat 17 poin dari posisi kemarin di level 13.150 per dolar AS.



Penguatan nilai tukar rupiah ini sesuai dengan prediksi NH Korindo Securities Indonesia. Pagi tadi, NHKS memprediksi support (batas bawah) dari nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hari ini berada di level 13.160 dan resistent (batas atasdi level 13.138.



“Imbas kenaikan sejumlah komoditas seiring belum adanya tanda-tanda dari The Fed (Bank Sentral Amerika) untuk menaikan tingkat suku bunga acuannya, memberikan kesempatan bagi rupiah untuk ikut berbalik positif,” ujar Kepala Riset NHKS Reza Priyambada.



Reza menyebut, imbas tersebut tentunya baik untuk laju rupiah untuk dapat bertahan dan melanjutkan pergerakannya di zona hijau. Namun ia berpesan agar para pelaku pasar tetap mencermati sentimen yang ada terhadap laju rupiah.



Menurut dia, pelaku pasar belum melihat adanya tanda-tanda The Fed mengumumkan kenaikan tingkat suku bunganya hingga kini sehingga kondisi ini pun dimanfaatkan oleh para pelaku pasar yang berimbas pada penguatan nilai tukar rupiah.



BAGUS PRASETIYO