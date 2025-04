Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, BI Langsung Intervensi Pasar

TEMPO.CO , Jakarta - Nilai tukar rupiah terus melemah dalan lebih dari sepekan terakhir. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dari tingginya tekanan global. Bank Indonesia memutuskan melakukan intervensi di pasar off-shore (Non Deliverable Forward/NDF). Langkah ini diambil melalui rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada Senin, 7 April 2025.

“Tekanan terhadap nilai tukar rupiah telah terjadi di pasar off-shore atau Non Deliverable Forward (NDF) di tengah libur panjang pasar domestik dalam rangka Idul Fitri 1446H,” ujar Ramdan dalam keterangan resminya pada Senin, 7 April 2025.

Intervensi di pasar off-shore dilakukan Bank Indonesia secara berkesinambungan di pasar Asia, Eropa, dan New York. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan intervensi di pasar domestik sejak awal pembukaan pada 8 April 2025 dengan mengintervensi pasar valas serta pembelian Surat Berharga Negara di pasar sekunder.

Adapun, nilai tukar rupiah sempat anjlok menembus angka Rp 17.000 per dolar Amerika Serikat di pasar asing atau NDF selama Lebaran. Kemudian pada perdagangan Jumat, 4 April 2025, rupiah sempat menyentuh level Rp 17.006 per dolar AS.