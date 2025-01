Non Tunai di Jalan Tol Tangerang-Merak Sudah 99,85 Persen

TEMPO.CO , Jakarta - Penerapan sistem pembayaran non tunai menggunakan uang elektronik di jalan tol Tangerang-Merak per 1 November 2017 sudah mencapai 99,85 persen sejak diberlakukan pada awal Oktober 2017 lalu.

PT Marga Mandalasakti yang saat ini memilki brand name ASTRA Infra Toll Road Tangerang-Merak menyatakan penerapan pembayaran non tunai Sesuai peraturaan menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) no.16/PRT/M/2017, tentang Transaksi Tol Non Tunai Di Jalan Tol.