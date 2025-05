Nonton Hantu di Conjuring House Ancol

TEMPO.CO, Jakarta - Film box office The Conjuring 2 menginspirasi Dunia Fantasi Ancol untuk menghadirkan Conjuring House. Tantangan yang pastinya menegangkan akan tersaji dan menguji nyali para pengunjung di awal tahun 2017.



“Tantangan ini diharapkan menambah variasi hiburan Dufan. Masyarakat memang menyukai hal-hal berbau mistis. Kami hadirkan rumah hantu dengan hantu yang fenomenal yaitu Valak dari film The Conjuring 2,” kata Agus Sudarno, Wakil Direktur Rekreasi Ancol Taman Impian dalam rilisnya seperti dikutip dari swa.co.id.



Baca: Menteri Susi: Penjaga Laut Harus Tidak Bisa Dibeli



Valak dan sepuluh hantu lain, dari dalam dan luar negeri, akan menampakkan diri dalam rumah seluas 315 meter persegi yang berlokasi di area depan Hysteria Dunia Fantasi Ancol. Saatnya, menguji seberapa besar nyali rekan, keluarga, dan sahabat tercinta. Namun, wahana baru ini hanya bisa dinikmati hingga 28 Februari 2017 mendatang.



Pengunjung harus melewati 10 kamar yang hanya bisa dilewati oleh maksimal tiga orang di setiap sesinya. Waktu yang dibutuhkan sekitar 5-10 menit untuk mendatangi satu persatu kamar dan melewati lorong gelap yang membuat merinding.



Suasana kamar berikut pencahayaan yang dramatis plus suara latar khas adegan horor dijamin bisa meningkatkan adrenalin. Sensasi menyeramkan ini akan hadir di seluruh pintu kamar yang otomatis tertutup sehingga pengunjung tidak bisa balik arah dan harus melanjutkan ke ruangan lain.



Simak: Kerugian Kebakaran Pasar Senen Diperkirakan Rp101,2 Miliar



Pengelola Conjuring House menyiapkan pintu darurat untuk pengunjung yang tidak kuasa menahan rasa takutnya. Untuk itulah, pengunjung dengan riwayat epilepsi, asma, jantung, serta ibu-ibu hamil dilarang masuk untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.



swa.co.id