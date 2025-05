OECD Resmikan Kantor Perwakilan di Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Organisation for Economic Co-operation and Development meresmikan kantor perwakilannya di Jakarta yang akan menjadi kantor regional se-Asia Tenggara. Tujuan pembukaan kantor perwakilan ini adalah mempererat kerja sama OECD dengan Indonesia dan negara lain di Asia Tenggara.



Sekretaris Jenderal OCSD Angel Guria mengatakan ini adalah bukti kesungguhan OECD menjangkau Indonesia sebagai negara yang ekonominya paling dinamis di dunia.



"Ini adalah pertama kalinya kami membuka kantor perwakilan di negara key partner," ujarnya dalam acara Launching The 4th OECD Economic Survey dan Education Policy Review of Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu, 25 Maret 2015.



Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menuturkan pendirian kantor perwakilan OECD di Jakarta sudah dibicarakan sejak kuartal keempat 2014.



Dia berharap pendirian kantor ini bukan hanya akan meningkatkan kerja sama saja, tapi juga membuat Asia Tenggara sebagai kawasan regional yang semakin baik.



Saat ini OECD memiliki empat kantor perwakilan yang berlokasi di Jerman, Meksiko, Jepang, dan Amerika Serikat. Kantor perwakilan di Jakarta disebut sebagai kantor regional kelima dan terbesar di luar Prancis.



TRI ARTINING PUTRI