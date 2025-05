TEMPO.CO, Jakarta - "Apa itu om telolet om?" Pertanyaan itu disampaikan sejumlah musisi mancanegara termasuk duo DJ asal Amerika Serikat, The Chainsmokers, di media sosial.



"What does om telolet om mean?" cuit @TheChainsmokers di akun Twitter-nya.



Frase "om telolet om" juga membuat musisi dance lain bertanya-tanya, tak terkecuali Oliver Heldens , DJ dan produser musik elektronik Belanda.



Di Twitter, ia menulis "What is 'Om Telolet Om'? When I read it I think of omelet/eggs" (Apa itu 'Om Telolet Om'? Saat saya membacanya saya teringat omelet/ telur).



Bahkan tanpa tahu artinya, DJ Zedd dan DJ Snake yang namanya tak asing lagi di genre EDM juga menuliskan tweet "Om Telolet Om".



"Telolet" adalah representasi bunyi klakson bus. Anak-anak sering mengejar bus untuk meminta pengemudi yang biasanya "om-om" memencet klakson dengan mengatakan,"Om telolet Om!"



"Om Telolet Om" menjadi fenomenal saat anak-anak pengejar klakson bus yang tergabung dalam berbagai komunitas mencuitkannya di Twitter.



Saat "Om Telolet Om" menjadi trending topik para musisi EDM ikut berkicau di Twitter.



Duo DJ dan produser musik EDM Firebeatz bahkan memadukan bunyi klakson bus dengan musik elektronik dalam "Om Telolet Om Vs Firebeatz".



ANTARA