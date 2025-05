TEMPO.CO, Yogyakarta - Operasi pasar daging sapi untuk menstabilkan harga saat memasuki Ramadan pekan ketiga tidak kunjung menurunkan harga komoditas itu di Yogyakarta. Harga daging sapi di Pasar Beringharjo dan Demangan masih mahal, Rp 115.000-120.000 per kilogram.



Pedagang daging sapi Pasar Beringharjo, Ryan Hidayat, mengatakan pedagang sulit menurunkan harga daging sapi karena harga dari rumah pemotongan hewan masih mahal. Ia mendatangkan daging sapi dari rumah pemotongan hewan Segoroyoso, Pleret, Bantul.



Ryan membandrol harga daging sapi per kilogram Rp 115-120 ribu, tergantung kualitasnya. Untuk daging sapi kualitas bagus atau tanpa gajih per kilogram dijual Rp 120 ribu.



Mahalnya harga daging sapi membuat jumlah pembeli di kios tempatnya berjualan berkurang. Per hari, Ryan rata-rata hanya mampu menjual daging sapi 10 kilogram. “Pembeli lebih memilih ngirit untuk kebutuhan biaya anak sekolah,” kata Ryan di Pasar Beringharjo, Selasa, 21 Juni 2016.



Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta, Budi Antono, mengatakan operasi pasar daging sapi belum efektif karena harga di pasaran belum turun. Ia menyebut, kebutuhan daging yang tinggi menjadi penyebab harga daging sulit turun.



Budi menghitung kebutuhan daging sapi warga Kota Yogyakarta per hari 30 ekor. Sedangkan Bulog per hari rata-rata hanya menyiapkan dua ekor sapi untuk operasi pasar. “Sejauh ini, harga daging stagnan. Operasi pasar tidak signifikan menekan harga daging,” tutur Budi.



Menurut dia, konsumen yang banyak membeli daging sapi segar terdiri atas pedagang kuliner, di antaranya pedagang soto dan bakso. Mereka memilih harga daging sapi lokal segar dengan harga yang lebih mahal sesuai dengan kebutuhan.



Badan Urusan Logistik Daerah Istimewa Yogyakarta sudah menggelontor daging sapi lokal sebagai bagian dari operasi pasar. Hingga kini, ada lima ekor sapi yang telah dipotong dan dijual dengan harga lebih murah. Bulog menjualnya dengan harga Rp 95 ribu per kilogram dalam bentuk sudah dibungkus kantong plastik. Itu artinya, konsumen tidak bisa memilih daging bagian mana yang ingin ia beli.



