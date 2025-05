TEMPO.CO, Jakarta - Harga beras yang cenderung terus membumbung membuat pemerintah memutuskan kembali menggelar operasi pasar beras murah. Kali ini, Perum Bulog menggandeng Kodam Jaya untuk mengamankan operasi pasar, ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara kedua pihak.



“Diharapkan, operasi pasar ini bisa membuat masyarakat dapat memperoleh beras yang berkualitas dengan harga terjangkau,” ujar Direktur Utama Bulog Lenny Sugihat seusai penandatanganan MoU di lapangan parkir kantornya, Senin, 16 Februari 2015.



Operasi pasar beras ini, tutur Lenny, menyediakan 2.000 ton beras yang akan disebar di 62 titik. Sebanyak 50 titik di antaranya di wilayah permukiman. Sedangkan sisanya akan disebar di 12 pasar strategis di Jabodetabek, seperti Pasar Minggu, Pasar Senen, dan Pasar Kramat Jati.



Menurut Lenny, beras dalam operasi pasar ini dikemas dalam ukuran 5 kilogram per kantong. Untuk beras medium dihargai Rp 7.400 per kilogram, sementara yang berkualitas premium dijual Rp 9.000 per kilogram. “Operasi ini akan dilakukan mulai hari ini sampai kurang-lebih akhir Februari, sampai harga beras bisa stabil,” ucapnya .



Pangdam Jaya Mayor Jenderal Agus Sutomo memastikan jajarannya akan ikut mengawasi operasi pasar beras selama dua pekan ke depan. “Kami akan melakukan pengawasan demi mencegah gangguan dari preman dan calo yang mencari keuntungan pribadi,” ujar Agus.



Kodam Jaya, kata Agus, akan memberikan dukungan dengan mengerahkan sepuluh bus dalam menjalankan operasi pasar beras selama dua pekan ke depan.



DEVY ERNIS