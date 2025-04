Pahala Mansyuri Pimpin Garuda, Bank Mandiri Siapkan Regenerasi

TEMPO.CO, Jakarta - Manajemen PT Bank Mandiri Tbk. menyiapkan regenerasi pejabat dalam hal ini Pahala Mansyuri yang ditunjuk sebagai pemimpin PT Garuda Indonesia Tbk. Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri, Rohan Hafas, menyebutkan perseroan telah memiliki sistem internal yang dapat menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan regenerasi, baik di saat peralihan maupun untuk jangka panjang.



Dengan begitu, kata Rohan, menyebutkan konsistensi peningkatan kinerja perusahaan diyakini dapat terus terjaga dengan baik. “Kami memiliki komitmen dalam menjaga konsistensi peningkatan kinerja agar dapat merealisasikan visi Indonesia’s Best, ASEAN Prominent, serta memberikan kontribusi terbaik untuk negeri,” kata Rohan, seperti dikutip dari keterangan tertulis Bank Mandiri, Rabu, 12 April 2017.



Pernyataan Rohan tersebut merespons penunjukkan Pahala N. Mansury sebagai pemimpin di perusahaan penerbangan nasional, PT Garuda Indonesia Tbk. (Persero). Sebelumnya Pahala menjabat sebagai Direktur Treasury and Market Bank Mandiri. Perseroan, kata Rohan, meyakini Bank Mandiri maupun Garuda Indonesia akan terus tumbuh secara berkelanjutan dan bersinergi untuk membawa Indonesia tumbuh ke arah yang lebih baik.



PT Garuda Indonesia Tbk melakukan pergantian direktur utama dari Arif Wibowo menjadi Pahala Nugraha Mansury. Keputusan pergantian itu ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar kemarin.



Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Gatot Trihargo, sebelumnya mengatakan, pengangkatan direktur ini lebih sebagai upaya untuk memastikan supaya Garuda tidak ketinggalan kompetisi.



Selain mengangkat direktur utama, RUPS juga memutuskan untuk mengangkat diangkat sebagai Direktur Utama; Helmi Imam Satriyono sebagai Direktur Keuangan Dan Manajemen Risiko dan Nicodemus P. Lampe sebagai Direktur Layanan. Selain itu RUPS juga mengangkat Puji Nur Handayani sebagai Direktur Produksi, Nina Sulistyowati sebagai Direktur Marketing dan Teknologi Informasi, Linggarsari Soeharso sebagai Direktur SDM dan Umum, dan Sigit Muhartono sebagai Direktur Kargo.



Menurut Gatot, pemilihan direktur telah mengikuti tata cara pengangkatan direksi, yaitu melalui uji kompetensi, wawancara dan kajian pengalaman kerja. Gatot secara khusus juga menyoroti sosok Pahala yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Treasury and Market Bank Mandiri.



