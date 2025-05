Paket September I Penangkal Krisis Dinilai Tak Konkret

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance, Enny Sri Hartati, menilai paket kebijakan ekonomi September I yang baru diluncurkan pemerintah Rabu kemarin tidak konkret dan tidak merespons permasalahan yang sebenarnya sangat urgen. Masalah urgen yang dimaksud adalah pemulihan daya beli masyarakat, pelemahan nilai tukar rupiah, dan ancaman pemutusan hubungan kerja.



“Tidak ada yang salah dengan paket itu. Tapi kita ingin respons cepat untuk persoalan yang urgen. Tiga masalah yang urgen kan daya beli masyarakat, pelemahan rupiah, dan PHK. Persoalan ini di depan mata, tapi paket ini tidak secara konkret menjawab masalah itu,” kata Enny ketika dihubungi Tempo, Kamis, 10 September 2015.



Menurut dia, dari tiga paket kebijakan itu, poin pertama seharusnya fokus pada langkah konkret memulihkan daya beli masyarakat. Menurut dia, stabilitas harga menjadi sangat krusial pada situasi sekarang. Enny berujar, jika daya beli masyarakat bisa dipulihkan, hal ini akan mendorong konsumsi dan berujung pada kembali bergairahnya sektor riil.



Selain itu, untuk masalah pelemahan nilai tukar rupiah, Enny menuturkan paket tersebut kurang rinci menjelaskan cara pemerintah menjaga agar nilai tukar rupiah tidak undervalued. Ia menyadari bahwa memang pelemahan nilai tukar rupiah tidak bisa dihindari. “Tapi bisa dicegah agar tidak undervalued. Makanya harus ada keyakinan pasar,” katanya. Tapi, ujar dia, keyakinan pasar hanya akan muncul jika kebijakan pemerintah dinilai dapat mengelola kondisi dan masalah ekonomi yang ada, termasuk bagaimana memulihkan daya beli masyarakat.



Mengenai deregulasi, Enny menilai paket kebijakan September I tidak merinci bagaimana deregulasi dapat meningkatkan daya saing industri nasional. Mestinya, ucap dia, dalam paket itu dijelaskan bagaimana deregulasi bisa memberikan insentif pada sektor riil agar bisa kembali bergerak. “Tapi tidak dijelaskan deregulasi apa yang bisa memberi insentif pada sektor riil,” tuturnya. Ia khawatir, jika terus-menerus tidak dikonkretkan, paket kebijakan hanya menjadi sekadar wacana dalam rapat-rapat kementerian dan minim implementasi.



