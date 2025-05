Pameran Pekanbaru Suzuki Targetkan Jual 50 Unit Ertiga Dreza

TEMPO.CO, Jakarta - Diler mobil Suzuki wilayah Riau PT Sejahtera Buana Trada menargetkan penjualan 50 unit New Ertiga Dreza selama menggelar pameran di Pekanbaru hingga 18 Januari mendatang.

Kepala Cabang SBT SM Amin Fatoni mengatakan pihaknya menargetkan penjualan 50 unit New Ertiga Dreza selama masa promosi.

“Sesuai dengan target penjualan, New Ertiga Dreza kami targetkan terjual 50 unit selama pameran di Mal SKA nanti,” katanya Rabu (13 Januari 2016).

Penetapan target ini kata Fatoni, disesuaikan dengan penjualan New Ertiga dimana varian tertinggi dari keluarga mobil low MPV unggulan Suzuki ini diharapkan terjual dengan porsi 20% total sales New Ertiga.

Pihaknya optimistis target ini dapat tercapai mengingat beragam keunggulan yang ditawarkan kepada calon pembeli, di antaranya yaitu new head unit entertainment yang dilengkapi layar sentuh paling besar di kelasnya yaitu 9 inch. Layar high definition itu telah didukung audio terbaik dan mudah disinkronisasi dengan smartphone berbasis android dan iOS.

Setelah itu mobil dengan tenaga mesin 1.400 cc berpenggerak depan ini melengkapi fitur keselamatannya dengan dual airbag hingga rem sistem ABS. Untuk menambah kesan mewah, ditambahkan wood panel pada dashboard dan pintu baris depan.

“Semua keunggulan yang ditawarkan ini disesuaikan dengan penawaran harganya yang value for money,” katanya.

Adapun di Riau harga yang ditawarkan kepada konsumen yaitu New Ertiga Dreza MT senilai Rp232,5 juta, AT Rp242,5 juta. Sementara New Ertiga Dreza MT Rp239,5 juta dan AT Rp249,5 juta.

