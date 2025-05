Pasar Ekuitas Amerika Melemah Picu Emas Perpanjang Kenaikan

TEMPO.CO, Jakarta - Emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange memperpanjang kenaikannya pada Selasa waktu setempat atau Rabu pagi, 18 Mei 2016, WIB karena pasar ekuitas Amerika Serikat melemah.



Kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman Juni 2016 naik US$ 2,7 atau 0,21 persen menjadi US$ 1.276,90 per ons.



Logam mulia mendapat dukungan yang luas ketika indeks Dow Jones Industrial Average turun 207 poin atau 1,17 persen pada pukul 18.30 GMT.



Analis mencatat, ketika ekuitas membukukan kerugian, logam mulia biasanya naik, karena investor mencari tempat yang aman. Sebaliknya, ketika ekuitas membukukan keuntungan, logam mulia biasanya turun.



Sehubungan dengan pelemahan ini, Federal Reserve sedang mencoba memutuskan kapan meningkatkan suku bunga acuannya. Para pedagang percaya The Fed akan menaikkan suku bunga 0,50 persen menjadi 0,75 persen selama pertemuan FOMC, Juli mendatang.



Menurut alat Fedwatch CMEGroups, probabilitas tersirat saat ini untuk kenaikan suku bunga acuan dari 0,50 persen menjadi 0,75 persen mencapai 36 persen pada pertemuan Juli 2016.



Logam mulia dicegah dari kenaikan lebih lanjut karena data ekonomi yang lebih kuat daripada perkiraan menekan emas.



Laporan produksi industri yang dirilis bank sentral Amerika pada Selasa menunjukkan indeks utama meningkat 0,7 persen, jauh lebih baik daripada yang diharapkan. Para analis mencatat, ini merupakan kenaikan bulanan terbesar sejak November 2014.



Laporan indeks harga konsumen (IHK) yang dirilis pada Selasa oleh Departemen Tenaga Kerja Amerika juga menunjukkan hasil lebih baik daripada perkiraan dengan peningkatan bulanan 10 persen dalam harga bensin. Itu mengakibatkan ukuran IHK meningkat 0,4 persen, yang merupakan posisi tertinggi akhir dari perkiraan. Analis mencatat, angka ini juga memberikan tekanan kepada emas.



Perak untuk pengiriman Juli naik 9,6 sen atau 0,56 persen menjadi ditutup pada posisi US$ 17,25 per ons. Platinum untuk pengiriman Juli naik US$ 1 atau 0,09 persen menjadi ditutup di level US$ 1.054,40 per ons, seperti dilansir Xinhua.



ANTARA