Pasar Mangga Dua Disorot AS: Respons Beberapa Kementerian Soal Barang Bajakan

Tuduhan tersebut tertuang dalam National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers 2025 yang dirilis oleh Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) pada 31 Maret 2025.

Laporan tersebut menyoroti lemahnya perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia, dan menyebut Pasar Mangga Dua masuk dalam daftar Notorious Markets for Counterfeiting and Piracy 2024. Imbas dari laporan ini, Presiden AS Donald Trump pun memutuskan menambah tarif impor terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia.