Pay Later Diprediksi Meningkat pada Periode Lebaran, Ekonom Ingatkan Potensi Kredit Macet

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memprediksi permintaan pembiayaan produk buy now pay later oleh perusahaan pembiayaan akan meningkat menjelang Lebaran 2025. Tak hanya itu, pinjaman daring atau fintech peer to peer (P2P) lending juga diproyeksikan akan meningkat.