Pelaku Pasar Menantikan Pemangkasan Suku Bunga BI, Mirae Asset: Bulan Maret Waktu yang Tepat

Head of Research & Chief Economist Mirae Asset Rully Arya Wisnubroto menyebut ruang penurunan suku bunga acuan yang terbuka saat ini masih didukung kondisi fundamental seperti posisi cadangan devisa yang masih banyak dan inflasi yang terkendali.

“Dengan kondisi tersebut, kami memprediksi bulan ini adalah saat yang tepat untuk pemangkasan suku bunga, karena pemangkasan suku bunga jarang terjadi di kuartal II/2025,” tutur Rully dalam acara bertajuk ‘Breaking Down the Economy: Market Challenges & Economic Resilience’ yang digelar di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Rabu, 12 Maret 2025.

Sebagai informasi, suku bunga acuan yang ditetapkan Bank Indonesia sebesar 5,75 persen per Januari 2025. Suku bunga turun 25 basis poin setelah bertahan di level 6 persen sejak September 2024 lalu.

Kebijakan tersebut dinilai cukup menjaga nilai tukar rupiah di tengah tekanan dolar AS. Posisi nilai tukar rupiah dalam 30 hari terakhir berada di kisaran Rp 16.300 per dolar AS. Adapun rupiah tercatat pertama kali menembus level Rp 16.000 pada Desember 2024 lalu.