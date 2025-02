Skenario Lanjutan Pemangkasan Anggaran Rp 750 Triliun

Pernyataan Prabowo yang bakal menghemat anggaran Rp 750 triliun itu lantas memicu pertanyaan besar. Bagaimana ia bakal meraup dana tersebut? Peneliti dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyebutkan ruang untuk memangkas anggaran yang tak efisien sudah terbatas. Dia mengatakan pemerintah sudah lama berupaya mencegah pemboroson, seperti membatasi perjalanan dinas.

Yusuf mencontohkan Kementerian Pekerjaan Umum membatalkan proyek pemeliharaan jalan sepanjang 47 ribu kilometer dan jembatan sepanjang 563 kilometer setelah anggarannya dipotong atas nama efisiensi.



Dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 saja, ruang gerak pemerintah sudah terbatas. Dari aturan tersebut, pemerintah menargetkan pemangkasan anggaran sebesar Rp 306 triliun dari penyisiran belanja yang bukan belanja pegawai dan bantuan sosial. Yusuf khawatir target pemangkasan anggaran yang sampai Rp 750 triliun itu bakal mempengaruhi layanan publik yang lebih luas.



Di Ombudsman, misalnya. Anggaran lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik tersebut semula Rp 255,59 miliar. Namun dananya dipangkas sebesar Rp 91,6 miliar atau 35,84 persen sehingga menjadi Rp 163,99 miliar.



Sisa pagu Rp 163,99 miliar dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar Rp 127,25 miliar (atau 49,79 persen), sehingga pagu efektif sebesar Rp 36,74 miliar (14,37 persen). Ketua Ombudsman Mokhammad Najih menilai dana Rp 36,74 miliar tidak cukup bagi lembaganya untuk menjalankan tugas utamanya. “Penyelesaian laporan masyarakat dan opini pengawasan itu belum ada anggaran yang mencukupi untuk melakukan pencapaian target sebagaimana ditetapkan dalam RPK (Rencana Pelaksanaan Kegiatan) 2025,” ucap Najih.



Pemangkasan anggaran pada akhirnya dikhawatirkan menyentuh pos-pos yang berhubungan langsung dengan masyarakat, seperti subsidi, akibat target Prabowo menghemat Rp 750 triliun. Belanja subsidi terhitung cukup tinggi dalam APBN 2025. Alokasi belanja subsidi energi saja mencapai Rp 203 triliun. "Jangan kaget kalau nanti ada pembatasan subsidi BBM sehingga harganya jadi naik dan pengurangan subsidi listrik," ujar peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Andry Satrio Nugroho.



Andry juga khawatir akan ada perubahan pada belanja pegawai. Jika pemerintah sampai harus mengurangi pendapatan para pekerja di kementerian dan lembaga, dengan memotong tunjangan ataupun hal lain, dia berharap ada antisipasi untuk menjaga produktivitas para pekerja tersebut. "Yang kita takutkan, justru nanti banyak moral hazard yang tercipta akibat adanya efisiensi ini."