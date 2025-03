Pemerintah Bakal Suntik PMN ke 3 BUMN Karya untuk Dijadikan Agrinas

Setelah perluasan bidang usaha, Virama Karya menjadi PT Agrina Jaladri Nusantara yang bergerak di sub sektor perikanan. Lalu Yodya karya menjadi PT Agrinas Pangan Nusantara yang bergerak di sub sektor pangan, serta Indra Karya menjadi PT Agrinas Palma Nusantara yang bergerak di sub sektor perkebunan. “Penambahan PMN tersebut akan digunakan antara lain untuk kegiatan tambah budidaya dan kegiatan perikanan tangkap, pengelolaan kawasan sentra produksi pangan revitaliasi lahan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit,” ujar Thomas.