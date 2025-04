Pemerintah Buka Peluang Kerja Sama dengan Rusia untuk Pengembangan Jaringan 5G

Menurut Nezar, Rusia sudah sedikit lebih maju ketimbang Indonesia dalam aspek teknologi jaringan. Negara yang dipimpin Vladimir Putin ini memiliki biaya internet yang murah seharga kurang dari US$ 4 untuk kecepatan 100 megabit per second (mbps). “Jika kami bekerja sama, kami dapat menurunkan biaya internet seperti Rusia. Jadi menurut saya, ini adalah inisiatif yang bagus dan mudah-mudahan dapat menciptakan kolaborasi untuk menindaklanjuti inisiatif ini,” ucap Nezar.