Pemerintah dan DPR Sepakat Pangkas Sejumlah PNBP 2016

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui penurunan anggaran beberapa draf Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P 2016). Dalam rapat banggar yang dipimpin oleh Said Abdullah wakil Ketua Banggar DPR RI, ia membacakan poin-poin Uraian tentang peneriman Negara Bukan Pajak yang telah disetujui.



Dari pembahasan data perkembangan PNBP 2012-2016 yang bersumber dari Kementerian Keuangan, terdapat beberapa poin yang disetujui oleh Banggar. Namun ada juga yang mengalami perubahan.



Seperti misalnya penerimaan dari sektor non migas batubara. Dalam APBN, anggaran awal ditetapkan sebesar Rp 40,82 triliun. Pemerintah mengusulkan untuk dapat diturunkan sebesar 40,5 persen menjadi Rp 16,54 triliun Namun dalam rapat banggar disepakati agar RAPBNP pertambangan umum ditetapkan menjadi Rp 30,106 triliun.



“Apa boleh buat, tidak bisa diapa-apain lagi. Batu bara dulu Rp 72 triliun pak, sekarang jadi Rp 40 triliun. Begitu kira-kira. Ini perlu menjadi perhatian bersama,” ujar Said Abdullah dalam rapat banggar di Komplek Parlemen Senayan, Kamis, 9 Juni 2016.



Untuk sektor pertambangan umum mineral dan batu bara, dari APBN yang dianggarkan Rp 40.82 triliun turun menjadi Rp 30,106 triliun. Untuk Sumber Daya Kehutanan, dari APBNP diusulkan Rp 4,03 triliun, dalam RAPBN-P disetujui untuk diturunkan menjadi 3,97 triliun atau 98,6 persen dari APBN.



SDA Panas Bumi, dari yang dianggarkan Rp 732,8 miliar, turun menjadi Rp 630, 7 miliar. Dan sektor perikanan, tidak ada perubahan dari yang dianggarkan sebelumnya sebesar Rp 693 miliar.



Adapun untuk Pendapatan Badan Layanan Umum meningkat dari draf APBN. Dari yang awalnya dianggarkan Rp 35,36 triliun menjadi Rp 36,11 triliun atau meningkat 102,1 tpersen terhadap APBN.



Sedangkan untuk pendapatan dari PNBP lainnya atau Kementerian dan Lembaga beberapa tidak mengalami perubahan dari struktur awal APBN, kecuali untuk anggaran Kepolisian RI, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta Kementerian Perhubungan.



Untuk pendapatan dari Kepolisian RI, yang awalnya dalam APBN dianggarkan 9,108 triliun, dipangkas menjadi 7,402 triliun. Adapun Kementerian Agraria justru meningkat 0,17 persen dari Rp 2,3 triliun menjadi Rp 2,304 triliun. Dan Kementerian Perhubungan meningkat 2,95 persen dari Rp 9,5 triliun menjadi Rp 9,78 triliun.



Sedangkan untuk Lembaga Kementerian Komunikasi dan Informatika, pendapatan tetap sesuai yang dianggarkan yakni Rp 16,57 triliun. Begitu juga dengan Kementerian Ristek dan Teknologi, Rp 10,14 triliun dan Kementerian Hukum dan HAM yang tetap Rp 3,61 triliun.



Namun dalam rapat tersebut belum semuanya disetujui. Banggar masih enggan mengetok Penerimaan Sumber Daya Alam yang berasal dari sektor Minyak Bumi dan Gas Alam. Dalam draf usulan untuk minyak bumi, pemerintah mengusulkan untuk menurunkan RAPBNP sebesar 33,5 persen dari yang awalnya dianggarkan Rp 60,287 triliun menjadi 20,179 triliun. Dan untuk sektor Gas Alam, pemerintah juga minta untuk diturunkan sebesar 45,1 persen, dari yang awalnya dianggarkan Rp 18,33 triliun menjadi Rp 8,26 triliun.



Menurut pelaksana tugas Kepala Badan kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil, belum disetujuinya RAPBNP 2016 untuk penerimaan sektor migas karena dalam menyusun APBN, mereka menargetkan penerimaan meningkat. “Ketika menyusun APBN mereka merencanakan ada peningkatan royalti, tapi tidak direalisasikan, mengingat kondisi perusahaan batubara belum kondusif,” ujar Suahasil. Sehingga rapat pembahasan itu baru akan dilanjutkan pada Senin pekan depan.



