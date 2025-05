Pemerintah-DPR Sepakati Postur Sementara APBN 2016

TEMPO.CO, Jakarta - Postur sementara Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016 resmi disepakati Badan Anggaran (DPR dan pemerintah hari ini, Kamis, 15 Oktober 2015. Sejumlah perubahan terjadi yang berawal dari perubahan asumsi dasar makro yang kemudian berdampak terhadap postur pembiayaan secara keseluruhan.



“Postur pembiayaan harus disepakati hari ini, kita putuskan untuk disetujui untuk memberi kesempatan kepada Panja (Panitia Kerja) B yang akan membahas belanja pusat dan daerah,” kata Ketua Banggar Ahmadi Noor Supit diikuti ketokan palu di ruang rapat Banggar, Kompleks Parlemen, Senayan.



Pada awal rapat Menteri Keuangan Bambang Bambang Brodjonegoro menyampaikan sejumlah perubahan yang terjadi setelah melewati pembahasan dengan Panja A tentang penerimaan, pembiayaan, dan asumsi. Pertumbuhan ekonomi dikoreksi turun menjadi 5,3 persen dari sebelumnya 5,5 persen di nota keuangan. Nilai tukar rupiah juga mengalami perubahan dari Rp 13.400/USD di nota keuangan menjadi Rp 13.900/USD.



Adapun tingkat inflasi dan suku bunga expend masih sama dengan nota keuangan, yaitu sebesar 4,7 persen dan 5,5 persen.



Perubahan juga terjadi pada asumsi harga minyak dari US$ 50 per barel menjadi US$ 60 per barel. Lifting minyak dan gas tidak mengalami perubahan masih sama yaitu sebesar 830 ribu barel dan 1,55 juta barel per hari. Untuk volume konsumsi solar bersubsidi turun dari 17,9 juta kilo liter menjadi 15 juta kilo liter.



Minyak tanah bersubsidi masih sama yaitu o,69 juta kilo liter, sedangkan LPG 3 kg lebih tinggi dari sebelumnya dari 6,17 juta kg menjadi 6,602 juta kg. Kemudian, cost recovery sebesar US$ 11 miliar. “Setelah dilakukan pembahasan di Panja A, defisit anggaran yang tadinya 2,46 persen dari PDB menjadi mendekati 2,15 persen PDB,” ujar Bambang.



Ia menyebutkan juga bahwa pagu pendapatan negara secara keseluruhan turun dari Rp 1.848,1 triliun pada nota nota keuangan menjadi Rp 1.822,5 triliun. Pendapatan negara dari sektor perpajakan turun dari Rp 1.565,8 triliun menjadi Rp 1.546,7 triliun, sedangkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) turun dari Rp 280 triliun menjadi Rp 273,8 triliun.



Menurut Bambang, itu akibat dari perubahan lifting, Indonesian Crude Price (ICP), nilai tukar, dan cost recovery.



Postur belanja negara pun mengalami perubahan dari sebelumnya Rp 2.121 triliun menjadi Rp 2.095 triliun. Anggaran belanja untuk pemerintah pusat mengalami penurunan dari sebelumnya Rp 1.339,1 triliun menjadi Rp 1.325 triliun. Sementara itu, transfer daerah serta dana desa turut mengalami perubahan, turun dari sebelumnya Rp 782,2 triliun menjadi Rp 770,2 triliun.



GHOIDA RAHMAH